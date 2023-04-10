Трусова о поступлении на журфак МГУ: будет приказ — всё расскажу

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова высказалась о поступлении на журфак Московского государственного университета (МГУ) на первый курс.

«Вообще, мне не очень разрешено на эту тему говорить, потому что приказа пока нет. То, что все это видят и обсуждают, — это сплетни. Я не люблю, когда так делают. Меня сфотографировали и выложили. Будет приказ — всё расскажу», — цитирует Трусову Sport24.

23 марта стало известно, что фигуристка будет учиться в университете по индивидуальному плану. Она перевелась из Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Трусова рассказала, придерживается ли она ритуалов перед прокатами на соревнованиях.