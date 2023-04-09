«Крылья» в гостях обыграли «Сочи» в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Голами в составе победителей отметились Илья Гапонов и Фернандо Костанца на 52-й и 73-й минутах.
У хозяев единственный мяч на счету Кристиана Нобоа (87-я).
Таким образом, «Крылья», набравшие 24 очка, занимают 12-е место в турнирной таблице. «Сочи» — на девятой позиции (31 очко).
Ранее сообщалось, что дубль Александра Соболева принёс «Спартаку» ничью в матче с «Динамо».