Аршавин раскритиковал арбитра матча «Спартак» — «Динамо» Иванова за назначенный пенальти

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал арбитра Сергея Иванова в матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

«Такие пенальти нельзя ставить. Это не пенальти, чем руководствовался Иванов… Ещё он так уверенно это поставил. Ещё VAR его пригласил, значит, VAR был не уверен в правильности решения.

Если бы «Спартак» забил третий гол с игры или с того же пенальти, но нормального, всё было бы хорошо. Просто судья влез туда, куда не надо. Ещё могу вдогонку сказать, что если ставить такие пенальти, то каждый угловой можно уверенно ставить на точку», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В конце матча арбитр Сергей Иванов назначил пенальти, усмотрев нарушение в штрафной «Динамо» на футболисте «Спартака» Романе Зобнине.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о характере травмы защитника Даниила Хлусевича.

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