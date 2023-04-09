Абаскаль рассказал о характере травмы Хлусевича
«Дело в голеностопе, но я точно не знаю, что произошло», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что полузащитник «Спартака» получил повреждение в первом тайме, из-за которого не смог продолжить матч. Вместо него вышел Даниил Денисов.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.
Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничейном результате матча 22-го тура чемпионата России с «Динамо».