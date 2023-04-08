В «Спартаке» объяснили отсутствие Мозеса в заявке на матч РПЛ с «Динамо»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему Виктор Мозес не сможет принять участие в матче с «Динамо».

«Мозес почувствовал небольшое недомогание на тренировке. К сожалению, в этом матче он сыграть не сможет. Надеемся, он скоро вернётся», — цитирует Зеленова ТАСС.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:30 мск.

За «Спартак» на поле с первых минут выйдут Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Соболев, Бальде.

В составе «Динамо» появятся Шунин, Маричаль, Сазонов, Скопинцев, Даса, Фомин, Захарян, Гагнидзе, Нгамалё, Макаров, Тюкавин.

Ранее Мозес признался, что не понял новый формат проведения Кубка России по футболу.