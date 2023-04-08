Решение об уходе Худайбердиевой и Базина из группы Самохина принималось фигуристкой

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Тренер по фигурному катанию Денис Самохин рассказал об уходе из его группы танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
Решение об уходе Худайбердиевой и Базина из группы Самохина принималось фигуристкой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Елизавета и Егор покинули тренерскую группу, детали о новом тренере нам не известны. Решение принималось Лизой, о чём нам написал Егор в личных сообщениях», — приводит слова Самохина «Матч ТВ».

В декабре прошлого года Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России в Красноярске.

Ранее Аделия Петросян заявила, что не считает себя самой талантливой фигуристкой России.

 

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