Решение об уходе Худайбердиевой и Базина из группы Самохина принималось фигуристкой

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин рассказал об уходе из его группы танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

«Елизавета и Егор покинули тренерскую группу, детали о новом тренере нам не известны. Решение принималось Лизой, о чём нам написал Егор в личных сообщениях», — приводит слова Самохина «Матч ТВ».

В декабре прошлого года Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России в Красноярске.

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