Степанова — о спринте на Кубке России: хотелось ущипнуть Непряеву в финале

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Лыжница Вероника Степанова поделилась эмоциями после спринта на Кубке России в Кировске.
Степанова — о спринте на Кубке России: хотелось ущипнуть Непряеву в финале
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Хотелось ущипнуть Наталью Непряеву в финале. Она же меня сегодня потрогала на дистанции. Но ничего, завтра ещё покусаю её (смеётся).

По ходу дистанции смотрела, как себя чувствую, потому что иногда бывает, что уже нет просто сил. Но перетерпела. Конечно, досадное падение Анны Грухвиной придало сил», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Степанова в гонке завоевала серебро.

Победила Наталья Непряева. Замкнула тройку Мария Истомина.

Ранее Непряева высказалась о победе в спринте на этапе Кубка России в Кировске.

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