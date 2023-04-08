Швейцарская теннисистка Бенчич разорвала сотрудничество с Турсуновым

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Менеджер швейцарской теннисистки Белинды Бенчич Марьян Бал заявил, что его клиентка прекратила сотрудничество с российским специалистом Дмитрием Турсуновым.
Швейцарская теннисистка Бенчич разорвала сотрудничество с Турсуновым
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«После турнира в Майами у Бенчич и Турсунова были разногласия относительного того, как действовать дальше. Поэтому Белинда и Дмитрий решили прекратить сотрудничество. Сказать по этому поводу больше нечего. Драмы нет как с одной, так и с другой стороны», — приводит слова Бала Aargauer Zeitung со ссылкой на CH Media.

Бенчич и Турсунов начали сотрудничество в октябре 2022 года. С россиянином швейцарская теннисистка завоевала два титула — на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби (ОАЭ) и на турнире WTA в Аделаиде (Австралия).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира WTA в Чарльстоне.

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