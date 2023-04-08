Главный тренер «Торино» хочет сохранить Миранчука и Влашича в клубе

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Главный тренер «Торино» Иван Юрич рассказал о будущем полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича в туринском клубе.
Главный тренер «Торино» хочет сохранить Миранчука и Влашича в клубе
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Какое будущее у Алексея и Николы в «Торино»? Я хочу иметь в своём составе как можно больше футболистом, с которыми уже работал. Когда вы работаете с игроками в течение года, они часто прогрессируют в следующем сезоне. Чем больше футболистов клуб сохранит, тем лучше», — приводит слова Юрича Football Italia.

Напомним, что права на 27-летнего россиянина принадлежат бергамской «Аталанте», а 25-летнего хорвата — лондонскому «Вест Хэму».

В итальянских СМИ сообщалось, что туринский клуб не будет активировать опции выкупа Миранчука за € 13 млн и Влашича за € 15 млн.

Ранее в «Торино» опровергли информацию о том, что клуб отказался выкупать Миранчука.

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