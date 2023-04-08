Ступак объяснила отсутствием мотивации пропуск соревнований в России

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, почему не принимала участия в гонках на этапах Кубка России по лыжным гонкам в сезоне‑2022/23.

«Особых планов сейчас нет. Я просто хочу выйти на тот уровень, который у меня был. Это самая важная для меня задача. У меня нет такого, что надо что‑то конкретное выиграть. Мне просто хочется погрузиться в процесс, чтобы воскресить себя», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

По словам лыжницы, речь не только про физическое состояние.



«Вопрос мотивации? Отчасти да», — заявила она.

28-летняя россиянка пропустила большую часть сезона. На чемпионате России в Тюмени лучший результат олимпийской чемпионки был в командном спринте, в котором она стала бронзовым призёром.

Ранее Ступак объяснила, почему ушла из группы тренера Юрия Бородавко.