«Бёрнли» досрочно вышел в АПЛ, вернувшись спустя год после вылета

Английский футбольный клуб «Бёрнли» досрочно вышел из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

«Бёрнли» одержал победу над «Мидлсбро» (2:1) в 40-м туре Чемпионшипа. Команда набрала 87 очков и гарантировала себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.

Клуб дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии. «Бёрнли» также является одним из пяти клубов, выигравших все четыре высших профессиональных дивизиона английского футбола.

Ранее «Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение «Бёрнли» в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.