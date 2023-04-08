«Бёрнли» досрочно вышел в АПЛ, вернувшись спустя год после вылета
Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.
«Бёрнли» одержал победу над «Мидлсбро» (2:1) в 40-м туре Чемпионшипа. Команда набрала 87 очков и гарантировала себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.
Клуб дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии. «Бёрнли» также является одним из пяти клубов, выигравших все четыре высших профессиональных дивизиона английского футбола.
Ранее «Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение «Бёрнли» в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.