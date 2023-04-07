«Наполи» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

«Наполи» одержал победу над «Лечче» в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Встреча в Лечче завершилась со счётом 2:1.

В составе неаполитанской команды отличился Джованни Ди Лоренцо (18-я минута). У «Лечче» забил Федерико Ди Франческо (52-я). Автогол записал на свой счёт игрок паприканцев Антонио Галло (64-я).

«Наполи» с 74 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Лечче» располагается на 16-й позиции в таблице (27 очков).

Ранее «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.