ТАСС: Костомаров пробудет в реанимации ещё минимум два-три месяца

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пробудет в реанимации минимум несколько месяцев.

«Он пока ещё будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днём всё лучше и лучше. Идёт плановая подготовка к операции по протезированию — это достаточно сложная история», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В настоящий момент фигуриста готовят к протезированию.

Ранее отец Костомарова рассказал о состоянии сына.