Даса: вылет из Кубка — по-настоящему тяжёлый момент для «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о вылете столичного клуба из Кубка России.

«В первую очередь нужно держаться всем вместе, ведь вылет из Кубка — по-настоящему тяжёлый момент для всей команды. В моменты поражений, что в жизни, что в футболе, — ты должен собраться с силами и двигаться дальше», — цитирует Дасу Sport24.

Встреча между «Динамо» и «Акроном» проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты тольяттинского клуба — 4:1.

В следующем раунде «Акрон» сыграет со «Спартаком».

Ранее бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о последних результатах столичного «Динамо».