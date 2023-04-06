Корнеев считает, что купленные иностранные футболисты в разы ослабили «Динамо»

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о последних результатах столичного «Динамо».

«Результат любого тренера зависит от игроков в его обойме. И здесь нужно отметить совершенно провальную работу спортивного блока «Динамо». Купленные иностранцы в разы ослабили команду. Некоторые русские игроки деградируют на глазах», — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

В Кубке России по футболу бело-голубые одержали победу над «Зенитом» по пенальти (4:5), однако проиграли тольяттинскому «Акрону» в матче «Пути Регионов» Кубка России. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

В таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» расположилось на пятой строчке с 35 очками.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о работе Славиши Йокановича в московском клубе.