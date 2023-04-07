Иванов: ЦСКА — достойный соперник, но у нас задача — пройти дальше

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал матч Кубка России с ЦСКА.

«ЦСКА — достойный соперник, наши матчи с ним всегда проходят напряжённо. В Кубке России у нас одна задача: пройти как можно дальше. Поддержка болельщиков добавляет игрокам сил», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

В финале «Пути РПЛ» ЦСКА сыграет с «Уралом». Первый матч состоится 18—20 апреля в Москве. Ответный — 2—4 мая в Екатеринбурге.

Напомним, что ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. «Урал» нанёс поражение «Спартаку».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет на выезде с «Акроном» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России.