Иванов: ЦСКА — достойный соперник, но у нас задача — пройти дальше

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал матч Кубка России с ЦСКА.

«ЦСКА — достойный соперник, наши матчи с ним всегда проходят напряжённо. В Кубке России у нас одна задача: пройти как можно дальше. Поддержка болельщиков добавляет игрокам сил», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

В финале «Пути РПЛ» ЦСКА сыграет с «Уралом». Первый матч состоится 18—20 апреля в Москве. Ответный — 2—4 мая в Екатеринбурге. 

Напомним, что ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. «Урал» нанёс поражение «Спартаку».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет на выезде с «Акроном» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить