Салихова предложила сделать открытым заседание КДК

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) должны быть открытыми.

«Считаю, что заседание КДК надо делать открытым. Многие даже не понимают, что там происходит, представляют себе процедуру типа суда присяжных. А то получается, что журналистов в раздевалку пускать инициатива есть, переговоры судей тоже пытались обнародовать», — цитирует Салихову Sport24.

5 апреля КДК РФС принял решение оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за неподобающие высказывания на пресс-конференции. Сумма штрафа составила 60 тыс. рублей. После матча РПЛ с «Ахматом» Абаскаль на пресс-конференции заявил, что судьи позволили грозненцам тянуть время.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал применять дополнительную дисквалификацию к капитану «Ростова» Даниилу Глебову за удаление в матче с «Торпедо».