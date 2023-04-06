Глебов избежал дополнительных наказаний за удаление в матче с «Торпедо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал применять дополнительную дисквалификацию к капитану «Ростова» Даниилу Глебову за удаление в матче с «Торпедо».

«Мы обратились в «Торпедо», чтобы они сказали, имела ли место травма. От этого зависело наше рассмотрение и статья», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Также он заявил, что было учтено то, что по информации СМИ имели место извинения, а сам Иван Енин просил не применять дополнительную дисквалификацию.

Глебов был удалён в первом тайме матча на 42-й минуте за грубый подкат на Иване Енине.

«Ростов» в меньшинстве победил «Торпедо» со счётом 2:1.

Ранее КДК РФС принял решение оштрафовать Гильермо Абаскаля за неподобающие высказывания.