Глебов избежал дополнительных наказаний за удаление в матче с «Торпедо»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал применять дополнительную дисквалификацию к капитану «Ростова» Даниилу Глебову за удаление в матче с «Торпедо».
Глебов избежал дополнительных наказаний за удаление в матче с «Торпедо»
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«Мы обратились в «Торпедо», чтобы они сказали, имела ли место травма. От этого зависело наше рассмотрение и статья», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Также он заявил, что было учтено то, что по информации СМИ имели место извинения, а сам Иван Енин просил не применять дополнительную дисквалификацию.

Глебов был удалён в первом тайме матча на 42-й минуте за грубый подкат на Иване Енине.

«Ростов» в меньшинстве победил «Торпедо» со счётом 2:1.

Ранее КДК РФС принял решение оштрафовать Гильермо Абаскаля за неподобающие высказывания.

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