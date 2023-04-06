Сербский баскетбольный тренер Дестанович скончался во время матча в Румынии

Сербский баскетбольный тренер «Феникса» Далибор Дестанович скончался во время матча юношеских команд в Румынии от остановки сердца.

Специалист потерял сознание во время первой четверти матча 4 марта, после чего зрители вызвали скорую помощь, но в прибывшей машине не оказалось врача, сообщает Observator.

Фельдшер пытался реанимировать тренера, но спасти 47-летнего Дестановича не удалось.

Отмечается, что румынская полиция начала расследование по статьям о непредумышленном убийстве и халатности.

Ранее стала известна одна из причин гибели отца нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова — Андрея Мичкова.