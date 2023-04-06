Сербский баскетбольный тренер Дестанович скончался во время матча в Румынии
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Специалист потерял сознание во время первой четверти матча 4 марта, после чего зрители вызвали скорую помощь, но в прибывшей машине не оказалось врача, сообщает Observator.
Фельдшер пытался реанимировать тренера, но спасти 47-летнего Дестановича не удалось.
Отмечается, что румынская полиция начала расследование по статьям о непредумышленном убийстве и халатности.
Ранее стала известна одна из причин гибели отца нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова — Андрея Мичкова.