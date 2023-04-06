Итальянский журналист: «Торино» хочет сохранить Миранчука, но €13 млн — слишком много

Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини прокомментировал информацию о том, что «Торино» не собирается выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Переговоры о трансфере Алексея Миранчука будут идти долго. «Аталанта» хочет как можно больше заработать, они удавятся за каждую копейку. Сейчас всё напрямую зависит от «Торино» — готовы ли они выкупить его за €13 млн или нет.

Алексей — заложник ситуации. В «Торино» хотят, чтобы он остался, но €13 млн — это слишком много для клуба», — приводит слова журналиста Sport24.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его права принадлежат «Аталанте».

Ранее в Торино» опровергли информацию о том, что клуб отказался выкупать Миранчука.