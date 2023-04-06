Глава СБР Майгуров: мы готовы вернуться на международную арену в любой момент

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские спортсмены готовы вернуться на международные соревнования в любой момент.
Глава СБР Майгуров: мы готовы вернуться на международную арену в любой момент
  • РИА Новости

«Мы сегодня заканчиваем биатлонный сезон. Могу заверить, что боевое состояние в сборной отличное, мы продвигаем биатлон среди молодёжи. Мы в любой момент готовы вернуться на международную арену вместе со всеми федерациями», — цитирует Майгурова РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Конгресс Международного союза биатлонистов в сентябре 2022 года продлил отстранение россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях.

Ранее генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов пообещал завоевать золотые медали на следующих Олимпийских играх.

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