Кудряшов сразится со Шьюмейкером в рамках турнира Pravda Boxing во Владикавказе

Поединок россиянина Дмитрия Кудряшова и американца Сэма Шьюмейкера возглавит турнир Pravda Boxing во Владикавказе 27 апреля.

«Уверен, что даже ощущение ожидания этого поединка никого не оставит равнодушным. Кудряшов — один из самых популярных российских боксёров, который неоднократно доказывал свой высокий класс. Шьюмейкер — не только серьёзный спортсмен, но и яркий персонаж, способный показать шоу. В любом случае, это супертяжёлый вес, а у обоих соперников есть нокаутирующий удар, который может в один момент решить исход поединка», — заявил президент Pravda Boxing Хетаг Цопанов.

Он также отметил, что все доходы от продажи билетов на турнир будут переданы на благотворительность.

«Я слышал, что Сэм — крутой парень. Но пугать ему меня не надо, я сам не из столиц, знаю всё это. Все мои недуги прошли, сейчас я активно готовлюсь с тренером Андреем Ивичуком. Придёт день боя, ударю Сэма не только молотом, но и кулаками. Может его и называют «Сельским молотом», но он не знает, что такое настоящая Русская Кувалда!» — сказал Кудряшов.

Шьюмейкер, имеющий прозвище Hillbilly Hammer («сельский молот»), в своих обращениях к россиянину отмечал, что поединок позволит выявить, «чей молот крепче».

«Я готов к поездке в Россию, понимаю, что нас ждёт отличный поединок. И я не считаю, что в этом бою есть однозначный фаворит», — сказал американец.

Всего на счету Кудряшова 25 побед (24 нокаутом) и шесть поражений. Шьюмейкер в своём активе имеет пять победи и один проигрыш в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что сборная Великобритании продолжит бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за участия России.