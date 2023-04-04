Сборная Великобритании продолжит бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия России

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В Федерации бокса Великобритании сообщили, что национальная команда продолжит бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия России.
Сборная Великобритании продолжит бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия России
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации, будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария. Мужской чемпионат мира пройдёт с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте.

Ранее Федерация бокса Франции отказалась от бойкота турниров с участием России.

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