Федерация бокса Франции отказалась от бойкота турниров с участием России
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«Франция примет следующие Олимпийские игры. Мы планируем сохранять нейтралитет», — цитирует представителя федерации ТАСС.
Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации, будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.
ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария. Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.
Ранее сообщалось, что в Нью-Дели прошла церемония открытия женского чемпионата мира 2023 года по боксу.