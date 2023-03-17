Федерация бокса Франции отказалась от бойкота турниров с участием России

Французские боксёры будут участвовать в международных турнирах, к которым допустят российских спортсменов.

«Франция примет следующие Олимпийские игры. Мы планируем сохранять нейтралитет», — цитирует представителя федерации ТАСС.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации, будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария. Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели прошла церемония открытия женского чемпионата мира 2023 года по боксу.