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Федерация бокса Франции отказалась от бойкота турниров с участием России

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Французские боксёры будут участвовать в международных турнирах, к которым допустят российских спортсменов.
Федерация бокса Франции отказалась от бойкота турниров с участием России
  • Gettyimages.ru

«Франция примет следующие Олимпийские игры. Мы планируем сохранять нейтралитет», — цитирует представителя федерации ТАСС.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации, будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария. Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели прошла церемония открытия женского чемпионата мира 2023 года по боксу.

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