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Пятак вынесла флаг России на церемонии открытия женского ЧМ-2023 по боксу в Нью-Дели

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В Нью-Дели прошла церемония открытия женского чемпионата мира 2023 года по боксу.
Пятак вынесла флаг России на церемонии открытия женского ЧМ-2023 по боксу в Нью-Дели
  • РИА Новости

Женская сборная России прошла под национальным флагом. Знаменосцем российской команды была чемпионка России 2022 года в весовой категории свыше 81 кг Диана Пятак, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.

Первенство планеты пройдёт в столице Индии с 16 по 26 марта.

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался об уровне женского бокса.

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