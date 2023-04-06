Ходыкин рассказал, кто принял решение о распаде пары с Павлюченко

Короткая ссылка
Фигурист Денис Ходыкин объяснил причину распада пары с Дарьей Павлюченко.
Ходыкин рассказал, кто принял решение о распаде пары с Павлюченко
  • РИА Новости

«Инициатора как такового не было. Однажды мы поняли, что нам нужно поговорить. Мы поговорили, причём не один раз. Всё обсудили и пришли к этому. Мы не ругались. Отнеслись друг к другу с пониманием. Очень благодарен Даше», — цитирует Ходыкина Sport24.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Павлюченко и Ходыкин распалась.

На чемпионате Европы — 2020 в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами.

Ранее Александр Энберт заявил, что Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что-то классное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить