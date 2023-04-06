Ходыкин рассказал, кто принял решение о распаде пары с Павлюченко

Фигурист Денис Ходыкин объяснил причину распада пары с Дарьей Павлюченко.

«Инициатора как такового не было. Однажды мы поняли, что нам нужно поговорить. Мы поговорили, причём не один раз. Всё обсудили и пришли к этому. Мы не ругались. Отнеслись друг к другу с пониманием. Очень благодарен Даше», — цитирует Ходыкина Sport24.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Павлюченко и Ходыкин распалась.

На чемпионате Европы — 2020 в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами.

Ранее Александр Энберт заявил, что Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что-то классное.