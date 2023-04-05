Силкин заявил, что спад в игре Захаряна — это естественный процесс

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.
Силкин заявил, что спад в игре Захаряна — это естественный процесс
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Захарян, когда ворвался в основной состав, — его никто не знал. Он показал, что он может. Сейчас к нему относятся совсем по-другому и соперники, и болельщики. Арсена, как игрока техничного и быстрого, изучают и следят за ним, за его игрой. Сейчас нет такого фееричного футбола, который был при Шварце, ряд техничных игроков ушли из команды. Это и повлияло на его игру. Сейчас у него идёт становление, то, что он сейчас немножко на спаде, — это естественный процесс. Он нам уже показал, что он умеет», — сказал он в интервью RT.

Ранее Силкин объяснил, за счёт чего «Акрон» обыграл «Динамо» в Кубке России.

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