Силкин объяснил, за счёт чего «Акрон» обыграл «Динамо» в Кубке России

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении команды в полуфинале «Пути регионов» Кубка России от «Акрона».
Силкин объяснил, за счёт чего «Акрон» обыграл «Динамо» в Кубке России
  • РИА Новости

«Ударов было много, преимущества было много, подходов было много. Это всё замечательно, но это ни о чём не говорит. Семак правильно сказал: в футболе чтобы выигрывать, надо забивать на один гол больше, чем соперник. Если нет голов, вся эта статистика ни к чему не приводит. «Акрон», когда выходил на поле, прекрасно понимал, что будет очень непросто, поэтому команда выкладывалась на все сто процентов. У них концентрация была выше, чем у «Динамо». Было видно, за счёт чего они хотят играть. Они понимали, что в основное время будет крайне трудно победить, поэтому дотянули до пенальти. И в серии показали, что они более сконцентрированны. При пенальти всегда виноват тот, кто не забил. Не забили игроки «Динамо». Если бы динамовцы играли с мадридским «Реалом», то у «Динамо» мотивация была бы выше. Уровень соперников выше — соответственно, повышается ответственность за результат. Так что кубковые игры этим хороши, что результат непредсказуем», — сказал Силкин в интервью RT.

Ранее Сергей Силкин прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост наставника «Пари Нижний Новгород».

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