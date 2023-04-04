Силкин: «Пари НН» приглашает Юрана, чтобы решить главную задачу — остаться в РПЛ

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост наставника «Пари Нижний Новгород».
Силкин: «Пари НН» приглашает Юрана, чтобы решить главную задачу — остаться в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Пари НН» приглашает Юрана, чтобы встряхнуть команду и решить главную задачу — остаться в РПЛ», — цитирует Силкина «Чемпионат».

4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды. Сразу же стало известно о назначении Юрана.

Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 19 очков.

Ранее Евгений Ловчев оценил назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

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