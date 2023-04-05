Чеферин сравнил основателей Суперлиги с волком из «Красной Шапочки»

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сравнил основателей Суперлиги с волком из сказки «Красная Шапочка».
Чеферин сравнил основателей Суперлиги с волком из «Красной Шапочки»
  • AP
  • © Armando Franca

«Они говорят, что хотят спасти футбол, но правда в том, что основатели Суперлиги — это волк из «Красной Шапочки», готовый съесть бабушку. К счастью, никто не умер от этого.

Это проявление эгоизма, жадности, которые превыше солидарности. Постыдная ложь. Наследники вместо строителей. Сражаются за финансовую выгоду, а не за трофеи», — приводит слова Чеферина Marca.

8 февраля исполнительный директор компании A22 и Суперлиги Бернд Райхарт рассказал о планах по перезапуску турнира.

Ранее Ассоциация футбольных болельщиков раскритиковала обновлённый проект Суперлиги.

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