Хоккеиста КХЛ Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за уклонение от армии

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Нападающий магнитогорского клуба «Металлург» Семён Кошелев оштрафован за дачу взятки и уклонение от армии.
Хоккеиста КХЛ Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за уклонение от армии
  • © ХК «Металлург»

«Суд постановил назначить Кошелеву штраф в размере 2,2 млн рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в силу», — передаёт вердикт судьи РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Кошелева поступило 17 января.

27-летний хоккеист в сезоне-2022/23 в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 22 очка (12 шайб + 10 передач).

Ранее первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков высказался об информации, что Кошелева обвиняют в даче взятки.

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