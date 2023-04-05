Хоккеиста КХЛ Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за уклонение от армии
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«Суд постановил назначить Кошелеву штраф в размере 2,2 млн рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в силу», — передаёт вердикт судьи РИА Новости.
Уголовное дело в отношении Кошелева поступило 17 января.
27-летний хоккеист в сезоне-2022/23 в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 22 очка (12 шайб + 10 передач).
Ранее первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков высказался об информации, что Кошелева обвиняют в даче взятки.