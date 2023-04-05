Хоккеиста КХЛ Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за уклонение от армии

Нападающий магнитогорского клуба «Металлург» Семён Кошелев оштрафован за дачу взятки и уклонение от армии.

«Суд постановил назначить Кошелеву штраф в размере 2,2 млн рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в силу», — передаёт вердикт судьи РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Кошелева поступило 17 января.

27-летний хоккеист в сезоне-2022/23 в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 22 очка (12 шайб + 10 передач).

Ранее первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков высказался об информации, что Кошелева обвиняют в даче взятки.