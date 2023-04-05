Аджинджал вспомнил, как игроки «Ахмата» встретились с Путиным

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Бывший футболист грозненского «Ахмата» Руслан Аджинджал вспомнил, как произошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Вряд ли кто‑то из команды ожидал этого. Нам сказали, что приедет человек с аппарата президента и хочет пообщаться с командой. И вот мы сидим после игры, а тут Владимир Владимирович заходит. Думали: «Боже, как такое возможно?» — приводит слова Аджинджала «Матч ТВ».

Полузащитник выступал за «Ахмат» с 2003 по 2006 год. Он провёл за грозненский клуб 57 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Последним клубом, за который он выступал, являлся «Краснодар». 1 июля 2015 года футболист принял решение завершить спортивную карьеру.

Ранее нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что вариант с получением российского паспорта возможен.

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