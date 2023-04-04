Романо: «Аль-Хиляль» сделал Месси официальное предложение по контракту

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети, представители саудовского клуба «Аль-Хиляль» официально связались с аргентинцем и предложили ему зарплату размером €400 млн в год.

Уточняется, что сам аргентинец хочет остаться в Европе.

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня. В сезоне-2022/23 он забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси покинет ПСЖ по окончании сезона.