Романо: «Аль-Хиляль» сделал Месси официальное предложение по контракту

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Романо: «Аль-Хиляль» сделал Месси официальное предложение по контракту
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  • © Xavier Laine

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети, представители саудовского клуба «Аль-Хиляль» официально связались с аргентинцем и предложили ему зарплату размером €400 млн в год.

Уточняется, что сам аргентинец хочет остаться в Европе.

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня. В сезоне-2022/23 он забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси покинет ПСЖ по окончании сезона.

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