L'Équipe: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в ближайшее время может покинуть клуб и вернуться в «Барселону».

По информации L'Équipe, аргентинец не согласен на понижение зарплаты, предложенное клубом. Поэтому игрок готов покинуть ПСЖ по окончании сезона. Отмечается, что Мессии с большой долей вероятности вернётся в «Барселону».

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня. В сезоне-2022/23 он забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от клуба.