L'Équipe: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в ближайшее время может покинуть клуб и вернуться в «Барселону».
L'Équipe: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона
  • Gettyimages.ru
  • © Xavier Laine

По информации L'Équipe, аргентинец не согласен на понижение зарплаты, предложенное клубом. Поэтому игрок готов покинуть ПСЖ по окончании сезона. Отмечается, что Мессии с большой долей вероятности вернётся в «Барселону».

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня. В сезоне-2022/23 он забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить