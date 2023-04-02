Источник: Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от команды

Короткая ссылка
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
Источник: Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от команды
  • AP
  • © Matthias Schrader

Как сообщает журналист Гастон Эдуль в социальных сетях, аргентинец в декабре 2022 года дал согласие на продление контракта с парижским клубом, стороны достигли устной договорённости, но позже игрок передумал.

По информации источника, Месси готов вернуться в «Барселону», если клуб сделает ему предложение.

28 марта стало известно, что Месси ведёт переговоры с главным тренером каталонцев Хави о возвращении в «Барселону», которую покинул летом 2021 года на правах свободного агента в связи с окончанием контракта.

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за парижан.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте заявил, что каталонский клуб находится в контакте с Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить