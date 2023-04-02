Источник: Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от команды

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

Как сообщает журналист Гастон Эдуль в социальных сетях, аргентинец в декабре 2022 года дал согласие на продление контракта с парижским клубом, стороны достигли устной договорённости, но позже игрок передумал.

По информации источника, Месси готов вернуться в «Барселону», если клуб сделает ему предложение.

28 марта стало известно, что Месси ведёт переговоры с главным тренером каталонцев Хави о возвращении в «Барселону», которую покинул летом 2021 года на правах свободного агента в связи с окончанием контракта.

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за парижан.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте заявил, что каталонский клуб находится в контакте с Месси.