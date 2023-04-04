Бушманов: спартаковская оборона никогда не отличалась надёжностью

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Бушманов назвал основные проблемы в игре московской команды.
Бушманов: спартаковская оборона никогда не отличалась надёжностью
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Все ждали от «Спартака» другого результата, игра не сильно изменилась. Где-то не хватает везения, где-то не реализовываются моменты. Проблемы в обороне были всегда, и спартаковская оборона никогда не отличалась надёжностью. В первой части чемпионата эти проблемы тоже были, но их удавалось компенсировать надёжной игрой в атаке. Эту ситуацию нужно преодолевать. Понятное дело, что мешают травмы и длительные дисквалификации, но нужно проявлять характер, преодолевать этот спад и поменьше обращать внимание на судей. Только так можно вернуться на прежний уровень», — заявил Бушманов RT.

Ранее Бушманов назвал Мозеса игроком высокого уровня.

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