Бушманов назвал Мозеса игроком высокого уровня

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов назвал защитника Виктора Мозеса игроком высокого уровня.

«Все трое сыграли достаточно качественно. Неслучайно они и забили. Сиссе долго не играл, набирает форму после травмы. Видно, что он в хороших кондициях находится. Бальде наконец-то смог забить. На него возлагаются большие надежды. Ему очень трудно включиться в игру, всё-таки долго пытался вернуться после дисквалификации в футбол, наконец получилось, хорошо себя показал. А Сунгатулин — воспитанник, поэтому была дополнительная мотивация в игре со «Спартаком», такое бывает каждый раз, когда против родного клуба выходит играть воспитанник. Ещё бы выделил Мозеса: хотя он и выходил на второй тайм, но сразу видно, что это игрок высокого уровня, потому что он смог своим выходом изменить игру в атаке в лучшую сторону», — заявил Бушманов RT.

Ранее Бушманов прокомментировал победу «Урала» в ответном матче 1/2 финала Кубка России над красно-белыми.