Забивший «Спартаку» в Кубке России футболист «Урала» отличился впервые за 2343 дня

Короткая ссылка
Полузащитник екатеринбургского «Урала» Ибраима Сиссе забил мяч в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России против московского «Спартака».
Забивший «Спартаку» в Кубке России футболист «Урала» отличился впервые за 2343 дня
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Для 29-летнего гвинейца этот гол стал первым за восемь лет.

Последний раз полузащитник отмечался забитым мячом во время выступлений за льежский «Стандард». В ноябре 2016 года Сиссе поразил ворота греческого «Панатинаикоса» в групповом этапе Лиги Европы.

Встреча «Урала» со «Спартаком» проходит в Екатеринбурге. После первого тайма хозяева выигрывают — 1:0. Первая игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» были замечены на вечеринке в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить