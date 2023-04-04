Забивший «Спартаку» в Кубке России футболист «Урала» отличился впервые за 2343 дня

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Ибраима Сиссе забил мяч в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России против московского «Спартака».

Для 29-летнего гвинейца этот гол стал первым за восемь лет.

Последний раз полузащитник отмечался забитым мячом во время выступлений за льежский «Стандард». В ноябре 2016 года Сиссе поразил ворота греческого «Панатинаикоса» в групповом этапе Лиги Европы.

Встреча «Урала» со «Спартаком» проходит в Екатеринбурге. После первого тайма хозяева выигрывают — 1:0. Первая игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» были замечены на вечеринке в Москве.