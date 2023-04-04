Хави назвал «Реал» фаворитом ответного матча Кубка Испании с «Барселоной»

Короткая ссылка
Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 Кубка Испании по футболу с мадридским «Реалом».
Хави назвал «Реал» фаворитом ответного матча Кубка Испании с «Барселоной»
  • AP
  • © Pablo Garcia

«Реал» — действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов. «Барселона» постарается доминировать, но легко не будет. Победа в первом матче со счётом 1:0 — очень хороший результат», — приводит слова Хави Marca

По мнению тренера, выбить мадридский клуб по итогам двух встреч очень сложно.

«Как давно «Реал» проигрывал двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю их фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу нас», — сказал он.

Встреча «Барселоны» с «Реалом» состоится 5 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 22:00 мск.

Ранее бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оскорбил болельщиков «Реала» после поражения от «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить