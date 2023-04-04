Хави назвал «Реал» фаворитом ответного матча Кубка Испании с «Барселоной»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 Кубка Испании по футболу с мадридским «Реалом».

«Реал» — действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов. «Барселона» постарается доминировать, но легко не будет. Победа в первом матче со счётом 1:0 — очень хороший результат», — приводит слова Хави Marca.

По мнению тренера, выбить мадридский клуб по итогам двух встреч очень сложно.

«Как давно «Реал» проигрывал двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю их фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу нас», — сказал он.

Встреча «Барселоны» с «Реалом» состоится 5 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 22:00 мск.

Ранее бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оскорбил болельщиков «Реала» после поражения от «Барселоны».