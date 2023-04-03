«Тоттенхэм» и «Эвертон» не смогли выявить победителя в матче АПЛ

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«Тоттенхэм» и «Эвертон» сыграли вничью в матче 29-го тура АПЛ.

Игра закончилась со счётом 1:1.

В составе «Тоттенхэма» отличился Гарри Кейн. У «Эвертона» забил Майкл Кин.

Отметим, что на 58-й минуте с поля был удалён полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре. На 88-й минуте красную карточку получил Лукас Моура из «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в таблице АПЛ. У «Эвертона» 27 очков и 16-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Торино» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 28-го тура Серии А.

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