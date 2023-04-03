Чемпион мира по боксу Петровский 18 апреля в Уфе встретится с Вишевым

Чемпион мира-2021 Марк Петровский (3-0, КО 2) проведёт свой четвёртый поединок на профессиональном ринге с Владиславом Вишевым (5-1, КО 2).

Шестираундовый бой в тяжёлом весе возглавит турнир, организованный Dynamo Boxing Promotions и Федерацией бокса России при поддержке букмекерской компании OLIMPBET.

В соглавном событии турнира в восьмираундовом поединке во втором полулёгком весе встретятся многократный призёр чемпионатов России Артур Субханкулов (4-0, КО 3) и Лазарус Шанингвой (7-0-1, КО 2) из Намибии.

Россиянин Гор Хачатрян (4-0, КО 4) проведёт бой против Музаффара Расулова (10-3, КО 7) из Узбекистана. В рамках вечера бокса также на профессиональном ринге дебютирует чемпион России-2016 Сергей Собылинский, которому будет противостоять узбекистанец Улугбек Каюмбоев (6-0, КО 5).

Мероприятие пройдёт 18 апреля в Уфе. Турнир в прямом эфире будет показан на телеканале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа выиграл в боксёрском поединке после двух поражений подряд.