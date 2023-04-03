«Бостон» по буллитам победил «Сент-Луис», у Орлова «-2»

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«Бостон Брюинз» победил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз».

Игра в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась в основное время со счётом 3:3. В серии буллитов сильнее оказался «Бостон».

В составе победителей шайбы забросили Джейк Дебраск, Тайлер Бертуцци, Оскар Стеен и Чарли Койл (буллит).

Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов провёл встречу с коэффициентом полезности «-2».

У гостей отличились Джордан Кайру (дубль) Тори Крюг.

Ранее гол Марченко в овертайме принёс «Коламбусу» победу в матче с «Оттавой».

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