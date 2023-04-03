«Бостон» по буллитам победил «Сент-Луис», у Орлова «-2»
Игра в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась в основное время со счётом 3:3. В серии буллитов сильнее оказался «Бостон».
В составе победителей шайбы забросили Джейк Дебраск, Тайлер Бертуцци, Оскар Стеен и Чарли Койл (буллит).
Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов провёл встречу с коэффициентом полезности «-2».
У гостей отличились Джордан Кайру (дубль) Тори Крюг.
Ранее гол Марченко в овертайме принёс «Коламбусу» победу в матче с «Оттавой».