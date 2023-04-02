Sky Sport: Нагельсманн является главным кандидатом на пост тренера «Челси»

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на пост наставника «Челси».

35-летний немецкий специалист в скором времени может возглавить лондонский клуб, сообщает Sky Sport Deutschland.

Руководство «Челси» 2 апреля приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером.

К следующему матчу команду будет готовить испанец Бруно Сальтор, который входил в тренерский штаб Поттера.

Поттер был назначен по пост главного тренера в сентябре 2022 года. 47-летний специалист подписал с «Челси» пятилетний контракт. Он сменил на посту наставника лондонской команды Томаса Тухеля.

Примечательно, что Нагельсманн покинул «Баварию» 24 марта, уступив место Тухелю.

«Челси» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Челси» уступил «Астон Вилле» в матче АПЛ.