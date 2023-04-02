Медведев — о победе на турнире в Майами: старался показать, что мне было непросто

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу на представительном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
Медведев — о победе на турнире в Майами: старался показать, что мне было непросто
  • AP

«Я действительно счастлив. Сегодня был тяжёлый матч. К тому же погода была очень жаркая. Были не самые простые условия. Не знаю, в каком состоянии был Синнер. Но мне было непросто, старался этого не показывать», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Он напомнил, что «не выигрывал такой крупный турнир, наверное, года полтора».

«Я не боюсь побед. Но всё равно испытывал некоторый дискомфорт. Смог собраться и довести встречу до победы», — добавил Медведев.

Россиянин в финале турнира в Майами нанёс поражение Яннику Синнеру из Италии (7:5, 6:3). Таким образом, Медведев выиграл четвёртый турнир в сезоне-2023.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» во Флориде составлял $8,8 млн.

Ранее представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Петры Квитовой из Чехии в финале «Мастерса» в Майами.

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