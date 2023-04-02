Один из спарринг-партнёров Мохаммеда Али Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни
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Один из трёх советских боксеров, принимавших участие в спаррингах с Мохаммедом Али, умер на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Высоцкий стал единственным боксёром, который дважды победил трёхкратного олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира кубинца Теофило Стивенсона.
В 1978 году Высоцкий стал одним из трёх советских боксеров, кто принял участие в спаррингах с прославленным американцем.
Ранее сообщалось, что британского регбиста обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения.