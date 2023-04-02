Один из спарринг-партнёров Мохаммеда Али Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни

Стало известно, что ушёл из жизни чемпион СССР по боксу в тяжёлом весе Игорь Высоцкий.

Один из трёх советских боксеров, принимавших участие в спаррингах с Мохаммедом Али, умер на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Высоцкий стал единственным боксёром, который дважды победил трёхкратного олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира кубинца Теофило Стивенсона.

В 1978 году Высоцкий стал одним из трёх советских боксеров, кто принял участие в спаррингах с прославленным американцем.

Ранее сообщалось, что британского регбиста обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения.