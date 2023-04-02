Бензема — первый игрок «Реала», который забивал 20+ в 11 сезонах
- AP
- © Pablo Garcia
В сезоне-2022/23 на счету форварда 22 гола во всех турнирах. Бензема стал первым игроком, который забивал 20 или более голов во всех турнирах в 11 сезонах.
Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 6:0 в пользу команды из Мадрида.
«Реал», в активе которого 59 очков, занимает второе место в Примере. «Вальядолид» (28) — 15-е.
Ранее сообщалось, что Бензема оформил хет-трик за семь минут в матче с «Вальядолидом».