Бензема — первый игрок «Реала», который забивал 20+ в 11 сезонах

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил три гола в матче 27-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом».

В сезоне-2022/23 на счету форварда 22 гола во всех турнирах. Бензема стал первым игроком, который забивал 20 или более голов во всех турнирах в 11 сезонах.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 6:0 в пользу команды из Мадрида.

«Реал», в активе которого 59 очков, занимает второе место в Примере. «Вальядолид» (28) — 15-е.

Ранее сообщалось, что Бензема оформил хет-трик за семь минут в матче с «Вальядолидом».