«Краснодар» в матче с «Химками» повторил самую крупную победу в истории клуба в РПЛ

«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.

Голами в составе победителей отметились Жоау Батчи (23-я минута), Кади (63-я), Алексей Ионов (78-я), Никита Кривцов (86-я) и дважды Джон Кордоба (47-я и 56-я).

На 27-й минуте красную карточку получил Виталий Лысцов.

Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.

В 2016 году краснодарский клуб разгромил «Урал» со счётом 6:0.

Ранее сообщалось, что Рамирес может покинуть «Краснодар».