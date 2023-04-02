«Краснодар» в матче с «Химками» повторил самую крупную победу в истории клуба в РПЛ

Короткая ссылка
«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
«Краснодар» в матче с «Химками» повторил самую крупную победу в истории клуба в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0. 

Голами в составе победителей отметились Жоау Батчи (23-я минута), Кади (63-я), Алексей Ионов (78-я), Никита Кривцов (86-я) и дважды Джон Кордоба (47-я и 56-я).

На 27-й минуте красную карточку получил Виталий Лысцов.

Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.

В 2016 году краснодарский клуб разгромил «Урал» со счётом 6:0.

Ранее сообщалось, что Рамирес может покинуть «Краснодар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить