«Краснодар» в матче с «Химками» повторил самую крупную победу в истории клуба в РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.
Голами в составе победителей отметились Жоау Батчи (23-я минута), Кади (63-я), Алексей Ионов (78-я), Никита Кривцов (86-я) и дважды Джон Кордоба (47-я и 56-я).
На 27-й минуте красную карточку получил Виталий Лысцов.
Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.
В 2016 году краснодарский клуб разгромил «Урал» со счётом 6:0.
Ранее сообщалось, что Рамирес может покинуть «Краснодар».