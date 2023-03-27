«РБ Спорт»: Рамирес может покинуть «Краснодар»
28-летний эквадорец вошел в сферу интересов клубов из Турции и Венгрии, сообщает «РБ Спорт».
Уточняется, что летом «Краснодар» и футболист намерены провести переговоры. Сам игрок хотел бы остаться в России.
Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. У футболиста есть российское гражданство. Защитник в 26 матчах забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.
Ранее Сергей Гуренко заявил, что «Краснодар» слишком рано поверил в победу над «Локомотивом» в матче РПЛ.