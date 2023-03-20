Гуренко: «Краснодар» слишком рано поверил в победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался в результате матча 20-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Гости просто успокоились при счете 2:0. Они думали, что игра будет проходить в том же русле. Но уже на первых минутах последовал голевой момент, потом хозяева забили», — цитирует Гуренко Евро-Футбол.

По его мнению, пока «быки» приходили в себя, пропустили второй, а потом третий мяч.

«Игра на этом практически закончилась. «Краснодар» остался в меньшинстве, и как будто не знал, что ему делать. Футболисты стали сбиваться в кучу, идти через центр. А «Локомотив» действовал спокойно и грамотно», — заключил экс-защитник «Ромы».

«Локомотив» с 22 очками занимает 11 е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (29) идет восьмым.

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

По красной карточке получили футболист «быков» Кристиан Рамирес (63-я) и игрок железнодорожников Игорь Смольников (72-я).

«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обсудит новый контракт с Артёмом Дзюбой после завершения сезона.