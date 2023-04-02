Булыкин: Дзюба заслужил продление контракта с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение, что форвард Артём Дзюба своей игрой показал, что заслужил продление соглашения.

«Дзюба очень хорошо проявил себя в первых играх после паузы. Он очень помог «Локомотиву» и заслужил продление контракта. Я считаю, что в таком возрасте контракт по схеме 1+1 — это максимум что можно предложить, чтобы футболист не расслаблялся», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» предложит Дзюбе долгосрочный контракт.